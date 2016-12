Cum refuză femeile o partidă de sex

Ştire online publicată Marţi, 07 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ardelencele: Mă, iubi, mă, nu vreau amu. Nu te supăra pe mine, da’ io zic s-o lăsăm pa mâne. Bine, dacă vrei ți-o fac oral o țâră, dar să știi că nu am chef dă mai mult, că mă simt așa de moleșită, așa lenioasă. Bine, iubi? Hai, mă, promit că în uichend stau și io mai mult și poate ne uităm la un film de care-ți place ție. Oltencele: ‘Tuți aprașteul tău azi și mâine, pai ce sex îți trebuie ție acum? Păi tu nu văzuși că fusei 9 ore la muncă, bă trântorule? Și făcui ciorbă și am adunat de prin casă după voi. Mama voastră de trântori! Nimic în seara asta, n-am nici o scârbă de chef. Lasă-mă în pace! Arză-te-ar focu’ de bărbat bun la nimic! Auzi, mă, la el, io-s caldă în gură de atâta muncă și lui îi trebuie să se suie pe mine. Săsoaicele: Hansel, liebe! Ich bin supărate pe tine, nu arbait, kaine bani, kaine facem sex. Das ist un erzat de sentiment dacă nu ezist comunication. Tu vrei ain-tvai la dormitor, prima dat trebuie respect, ich nu pot sa face cu tine ceva zer gut dacă tu nu ai pozition social stabil, aber țuruc la fabric! Hoite ich habe nicht liebe pentru tine. Auf viderzen! Moldovencele: Mă, știi șe? Pi mini nu mă mai duși tu cu zăhărelul ca ultima oară, când ai zis că dacă-ți pun fofo pi gură, bați și tu covoarele șelea. Deci pi mini să mă lași în paci. Sau, oi videa, dacă-mi dai bani pintru coafor, poate îți arăt un sânuț și ti duci să ti rizolvi la baie. M-am saturat di toati - când bei urli la mini, când ești treaz, vrei sa-mi bagi păpușoiu în chiseliță. Maramureșencele: Bărbati, nu vreau nimic cu tine asta seară. Lasă că vedem mâine sau la sfârșitul săptămânii. Du-te, dacă ți-e foame, ca am făcut salată de boeuf, șnițele, supă, chiftele și ardei copți. Hai, nu mai insista, că oricum nu facim nimic. Chiar nu am dispoziția necesară.Du-te și mănâncă dacă vrei, că deja e târziu și te văd cam obosit. Trebuie să și dormi, vrei să faci tensiune? Dobrogencele: Bine, hai s-o facem. Dar dă-mi și tu bluza asta jos, știi că nu-mi place cu ea pe mine. Iarăși ești cu șosetele? Ești perfect convins că aici nu ești la curve, da? Păi, serios. Auzi, hai s-o lăsăm pe altădată, Și mai învață și tu ce e ăla preludiu! Muntencele: Auzi, sincer, io-mi bag picioarele! Băi, obsedatule, dar tu chiar nu te-ai săturat așa, de tine? Toată ziua îți trebuie, parcă ești pe alcaline. Păi mai termină, băi, că deja mă scoți din sărite, zău! Io îi zic lu mă-ta că nu pot să stau cu un obsedat ca tine, că așa ceva nu se mai poate. Ce te faci dacă-s plecată?