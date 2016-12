Cum îţi fac femeile viaţa un iad

Cum îți fac femeile viața un iad

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ajung trei prieteni - Ion, Vasile și Gheorghe - în lumea de dincolo. Sunt primiți în Rai însă cu o condiție: să nu calce pe norișorul negru ce stătea undeva în centrul raiului! După un timp, după ce s-au acomodat ei, Ion si Vasile povesteau amintiri de-ale lor. Apare Gheorghe la braț cu cea mai urâta ființă din tot cerul. Ceilalți doi râdeau de se prăpădeau:- Dar ce-ai pățit măi Gheorghe?- Eh, am călcat pe norișor și acum am fost pedepsit!După ceva timp apare Ion cu o nasoală, cea mai nasoală creatură posibilă văzută vreodată. Vasile și Gheorghe se prăpădeau de râs!- Dar ce ți s-a întâmplat, Ioane?- Uite, am pășit pe norișorul ăla și acum suport consecințele pe veci!După ceva timp apare și Vasile cu cea mai bună bunăciune din tot ținutul Raiului. Ceilalți doi, înnebuniți de ceea ce au văzut, îl întreabă:- Dar cu tine ce-i măi Vasilică?La care tipa de la brațul lui le spune plină de amărăciune:- Am călcat pe norișor…