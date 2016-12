Cum au sărbătorit vedetele noastre 10 ani de Facebook

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

l Alex Velea și-a tatuat un Like. l Viorel Lis e încă supărat pe Mark Zuckerberg că anul nașterii începe doar de la 1900. l Victor Ponta se gândește la o modalitate de a pune taxă și pe Facebook. l STS încă încearcă să localizeze pe ce adresă trebuie să intre pe Facebook. l Traian Băsescu nu cunoaște multe despre Facebook, dar a cerut Guvernului să facă modificări la regulamentul de utilizare al site-ului.l Bianca Drăgușanu neagă că i-a dat like lui Cristea pe Facebook.l Antonia a primit like de la Mark Zuckerberg.l Marian Vanghelie is now friend with Dexonline.l Gigi Becali a cerut să folosească Facebook în regim deschis.l Patriarhul Daniel a participat la slujba de sfințire a contului de Facebook al Catedralei Mântuirii Neamului.