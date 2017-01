Cum arată gândirea unui poliţist adevărat

Cum arată gândirea unui polițist adevărat

Discuție între doi prieteni:- Felicitări mă, am auzit că ești pe cale să intri la Academia de Poliție.- Da… cine s-ar fi gândit.- Și ce-au zis, cum au rămas așa impresionați de tine?- Au zis că am gândirea unui polițist adevărat.- Cum așa?- Acum două săptămâni, se băteau niște tipi pe stradă… n-am vrut să mă bag și am sunat la 112.- Foarte bine. Și au venit?- A venit șeful secției.- Wow, și…?- Și a sunat și el la 112.