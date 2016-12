Cum arată adevărata fericire

Ştire online publicată Vineri, 16 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

1. Adevărata fericire o găsești în lucruri mici: o vilă mică, un Mercedes mic, o avere mică...2. Unele persoane trăiesc doar pentru că... crima e ilegală.3. Dacă vei căuta o mână de ajutor... o găsești lipită de umărul tău.4. Cine se naște sărac și urât are mari posibilități, când va crește mare... să i se dezvolte ambele handicapuri.5. Peștele care luptă împotriva curentului... moare electrocutat.6. Cine are o conștiință curată... are pierderi de memorie.7. Dacă cineva râde atunci când totul îi iese prost... înseamnă că el caută să dea vina pe altcineva.8. Cine râde la urmă... gândește mai încet.9. Dragostea eternă... durează câteva luni.10. Nu banii aduc fericirea... ci cumpărăturile.11. Există o viață mai bună pentru toți... dar e foarte scumpă.12. Asemănarea între o femeie însărcinată, o plăcintă arsă și o bere congelată este... dacă le-ai fi scos la timp nu s-ar fi întâmplat niciodată.13. Soție este acea prietenă care-i întotdeauna lângă noi când avem probleme... pe care nu le-am fi avut dacă eram burlaci.