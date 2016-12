Cu ritmul muzicii în… sânge

Ştire online publicată Luni, 22 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Am fost ieri dimineață la restaurant și dintr-o dată am realizat cu disperare nevoia de a elimina niște gaze. Muzica era foarte tare, așa că am potrivit gazele cu ritmul muzicii. După câteva melodii, am început să mă simt mai bine. Mi-am terminat cafeaua și am observat că toată lumea se uita la mine… Apoi mi-am amintit brusc că ascultam muzică la iPod…