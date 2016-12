Cu prăjitura pe masă!

Ştire online publicată Luni, 10 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Am făcut stand-up într-o cofetărie și s-a luat un hecler de mine. A zis că cică eu n-am văzut savarină în viața mea. Eu am încercat să fiu diplomat, dar el tot insista, așa că m-am luat de prietena lui negresă și i-am zis să-mi tiramisugă pișcotu.Situația devenise tensionată, da’ publicu’ a crezut că-i blat. În fondant, era vina lui, că el începuse. I-am mai zis câteva de mă-sa și aluat foc. A încercat să mă taie, dar aveam lămâie la mine. M-am prefăcut lovit totuși și am început să gem chiar dacă mă făceam de cacao.Cineva a strigat: „Bezea, că vine poliția!” A dat să fugă rahatul, dar l-am prins de nuci și a început să-i curgă sirop pe cămașa albă ca zăpada. Avea mousse la gură și zicea că mă prinde el și că-mi dă mure.De nervi, am dat-o în glume rasiste. Fiind mai ciocolatiu tipul, i-am zis: „Dacă mai trăia Hitler, vă carameliza pe toți!”. El a zis că face parte din mafia napolitană și că e nepotul lui Panettone. Raffaello Panettone. I-am râs în față și i-am spus să nu-mi vândă mie gogoși din astea.La final, de supărare, am furat o sticlă de vin demidulce și am plecat acasă. Clar nu eram în apele mele, că eu de obicei fursec.sursa: www.popes.co / Cristi Popesco