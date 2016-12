Cu nevasta pe plajă rişti… amendă

Cu nevasta pe plajă riști… amendă

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist își planifică concediul la mare, dar din cau-za problemelor de la muncă decide ca soția lui și copilul să meargă înainte, iar el să vină peste câteva zile.Când ajunge și el la mare, în prima seară îi spune soției:- Dragă, am stat o săptămână fără tine, am un chef nebun să facem dragoste.- Și eu vreau, dar nu avem cum să o facem aici că se trezește copilul. Hai să mergem pe plajă!Ajung pe plajă într-un loc mai retras și când erau în mijlocul acțiunii apare o patrulă de polițiști:- Bună seara, am rugămintea să vă îmbrăcați și să mă urmați la secție ca să vă dau amendă!Bărbatul, ușor stânjenit spune:- Domnule, suntem colegi, poftim legitimația mea de polițist. Știi, am venit și eu la mare și…În acel moment polițistul îl oprește și spune:- Înțeleg, tu poți să pleci, dar pe ea chiar trebuie să o amendez! Asta este a 5-a oară când o prind pe plajă în ultimele trei zile!