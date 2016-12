Cu domnişoara peste tot

Cu domnișoara peste tot

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O bancnotă de un leu și una de cinci sute de lei se întâlnesc.- Și… ce-ai mai făcut?- Eh, păi prin cazinouri, am fost și într-o croazieră pe Dunăre, m-am plimbat apoi cu o domnișoară prin mall-urile din București, am fost și prin provincie la Pietroasele, am fost și pe la munte, d-astea… Tu, care mai e viața?- Mmm, cele obișnuite… biserică, tonomat de cafea, iar biserică.