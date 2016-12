Cu ce s-a ales un preot pofticios

Ştire online publicată Joi, 26 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O călugăriță și un preot traversau Sahara pe o cămilă. În cea de-a treia zi, cămila moare fără avertisment. După ce se șterg de praf, călugăriță și preotul studiază situația. După o lungă perioadă de tăcere, preotul zice:- Ei bine, soră, acest lucru pare destul de grav.- Știu, părinte. De fapt, nu cred că este probabil să supraviețuim mai mult de o zi sau două.- Sunt de acord, afirmă părintele. Soră, din moment ce noi probabil că nu vom scăpa de-aici în viață, ai face ceva pentru mine?- Orice, părinte.- Nu am mai văzut sâni de femeie și mă întrebam dacă aș putea să-i văd pe ai tăi.- Ei bine, în condițiile acestea, nu văd nimic rău. Călugăriță s-a dezbrăcat și preotul s-a bucurat, comentând frumusețea lor:- Soră, te superi dacă-i ating? Ea a consim-țit și părintele îi pipăie timp de câteva minute.- Părinte, pot să vă întreb ceva?- Da, maică!- Nu am mai văzut o „bărbăție”. Pot s-o văd pe a ta?- Cred că ar fi în regulă, a răspuns preotul ridicându-și sutana.- Oh, părinte, pot să-l ating? Preotul consimți.- Soră, știi că, dacă am introduce „bărbăția” mea în locul potrivit, ea poate da viață.- Este adevărat părinte?- Da, este, dragă soră.- Oh, părinte, e minunat! Atunci bag-o în cămilă și să plecăm de aici...