Copiii spun lucruri trăsnite

De ce a făcut Dumnezeu mamele?1) Ea e singura care știe unde e banda de lipit.2) Mai mult ca să curețe casa..3) Să ne ajute pe noi când ne naștem.Cum le-a făcut Dumnezeu pe mame?1) El a folosit pământ, cum ne-a făcut și pe noi.2) Magie, plus putere supremă, și a amestecat mult.3) Dumnezeu a făcut mame la fel ca mine și tine... Numai că el a folosit piese mai mari...Din ce ingrediente au fost făcute mamele?1) Dumnezeu a făcut mame din nori și păr de înger și cele mai frumoase lucruri din lume și o măsură de severitate.2) Ele trebuie să aibă startul din oase de om. După aia s-a folosit foarte multaă ață, mă gândesc.De ce Dumnezeu te-a dat pe tine mamei tale și nu altei mame?1) Pentru că noi suntem neamuri...2) Dumnezeu a știut că ea mă iubește mai mult decât mamele altor oameni.Ce fel de fetiță a fost mama ta?1) Mama mea a fost totdeauna mama mea și nimic altceva.2) Nu știu, că nu am fost pe vremea aia, dar cred că a fost mare șefă.3) Alții îmi spun că ea era bună cândva.Ce a trebuit să știe mama ta despre tatăl tău înainte ca ea să se căsătorească cu el?1) Numele lui de familie.2) Ea a trebuit să știe trecutul lui. Dacă a fost un escroc? Dacă se îmbăta cu bere?3) Dacă face mai puțin de 800 dolari pe an, dacă el a spus nu la droguri și da la treburile casei?Ce ar trebui să schimbe mama ta, ca să fie perfectă?1) În interior ea e deja perfectă. Pe dinafară cred că ar trebui o operație de frumusețe.2. Dieta.Dacă ai putea să schimbi ceva la mama ta, ce ar fi?1) Ea mă obligă tot timpul să îmi țin camera curată. Aș șterge asta din ea.2) Aș face-o mai deșteaptă. Atunci ea ar ști că sora mea e cea care a făcut prostii, și nu eu.3). Eu aș dori ca ea să scape de ochii invizibili de la spatele capului.