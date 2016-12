Copiii spun lucruri haioase

Ştire online publicată Joi, 11 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Profesoara vorbește mult despre scopul vieții și rolul omului în societate. Apoi întreabă:- Copii, ce ați dori să auziți în timpul înmormântării voastre?Vasile:- Aș dori ca oamenii să spună că am fost un medic extraordinar, că am salvat viața multor oameni!Maria:- Eu aș dori ca toți să spună că am fost o soție, o mamă și o bunică bună, să mă iubeascătoți.- Dar tu, Bulă, ce ai dori să auzi?- „Priviți! Se mișcă, se mișcă!”