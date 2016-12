Foileton

Se știeee!...Pentru a ține pasul cu actualitatea, cu tot ce-i cool, în trend, mișto sau șucar, trebuie modernizat și cântecul popular! Nu se poate să rămânem la mândruță, căruță, caș, ciobănaș, mioare, cărare, cornute, bătute sau învechitele formule de jucat și țucat! Trebuie o aliniere la ceea ce tineretul cere! Iată câteva îmbunătățiri ale folclorului, în pas cu vremea, iată – așadar – un popular folclor de viitor:Strigăturile vor avea conotații internaționale: „Tăt dansam și chiuiam / Din Bârgău în Surinam!”; „Ă, mândruțo ce-am să-ți fac / Pe engleză în ceardac! / Te întreb how do you do / Și te fac, fac…iu, iu, iu!”. Sau… „O guriță dacă-mi dai / Te duc direct în Dubai!”În textele de muzică populară trebuie implementate cuvinte noi, formule care să țină pasul cu știința: „Păsărele cip-cirip / Și la bou în coarne cip!” sau „Ciobănaș cu 300 de oi / IPag, ID și Playboy!”. În loc de „Cu bătuta la pământ!” - „Cu bătuta la Parchet!”. Decât o banală „Foaie verde și-o sipică / Am o mândră mititică!”, mai actuală „Foaie verde ca lipanul / Mi-au săltat hoții Jeep-anul!”...Ar fi de modificat și unele expresii care nu mai sunt la modă sau nu mai reflectă realitatea. Spre exemplu: „Din cocoș nu faci găină, nici din curvă gospodină!” nu mai corespunde. Sunt asemenea „gospodine” care gătesc cârnați, vopsesc ouă, se pricep la tot felul de specialități de limbă și alte organe...Și în comunicarea scrisă vom înlocui „Sărut Tanțo fețișoara” cu „stf”, în loc de „Pușca și cureaua lată”, „Pu-cu-la”, iar „Păsărică mută-ți patul” va fi exprimat, restrâns „pmp”...Așadar, să arătăm că ținem la toate aceste manifestări populare pasul, cum își arată o populară celebritate politică...nasul!