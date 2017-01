Conversaţii aprinse între ardeleni

Conversații aprinse între ardeleni

Ion și Gheorghe se întorc acasă după călătoria la București. Ajung la gară, se urcă în trenul de Cluj, își găsesc două locuri.- Măi Ioane, cât face trenul până la Cluj?- Mult, mă. Toată ziua.- Și ce facem noi atâta timp?- Păi, ce să facem, vorbim.- Și ce să vorbim noi toată ziua, mă?- Știu eu? Hai să spunem ghicitori.Zis și făcut.- Ia zi, Gheo, ce e mic, negru și stă la mine în curte?Trece un timp, ajunge trenul pe la Ploiești.- Auzi, Ioane, da’ are blană?- Are, mă.Pe la Brașov, Gheorghe întreabă din nou:- Ioane, are și patru picioare?- Are, mă.Spre Sighișoara dialogul continuă:- Și îl ții în lanț, mă?- Da, îl țin în lanț.La Blaj:- Nu-i așa că e rău? Mușcă, nu?- Mușcă, mă, dacă nu te știe.Ajunge trenul și la Teiuș.- Mă, Ioane, n-o fi câinele?- Ba câinele îi, mă. Da’ tu mare prost ești. Ce ți-a trebuit atâta timp ca să ghicești?În gară la Apahida răspunde și Gheorghe, supărat:- Auzi, mă? Prost ești tu. Eu știam de la București, da’ dacă spuneam de atunci, ce mai vorbeam noi atâta drum?