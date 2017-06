Conduci cu soţia lângă tine? Mare greşeală

Conduci cu soția lângă tine? Mare greșeală

Tocmai ieșiseră de la mall, de unde soția plecase cu buza umflată din cauza zgârceniei exagerate a soțului, când automobilul este tras pe dreapta de un polițist pentru depășirea vitezei. La volan soțul, trecut binișor de 40 de ani, și în dreapta soția, care croșetează în liniște un pulover.Polițistul:- V-am prins pe radar cu 120 km/h domnule!Șoferul:- Domnule polițist, am avut mașina pe „cruise control” la 80 de km/h, poate că este cazul să vă recalibrați radarul!Nevasta fără să își ridice privirea de la pulover:- Dragă, nu fi caraghios, aste este o mașină veche, noi nu avem cruise control!În timp ce polițistul se apucă să scrie amenda, șoferul îi spune nevestei:- Măi femeie, nu puteai să-ți ții gura?Nevasta:- Să zici mersi că ți s-a defectat detectorul de radar, când te-a oprit polițistul!Polițistul se apucă să scrie și a doua amendă pentru deținere de anti-radar.Bărbatul din nou:- Măi femeie, taci naibii o dată!Polițistul:- Și remarc că nu purtați centura de siguranță! Asta vă costa încă trei sute de lei amendă!Șoferul:- Domnule polițist, am avut-o pusă, dar am dat-o jos când mi-am luat permisul din portmoneu!Nevasta:- Dragă, dar știi bine că atunci când conduci nu porți niciodată centura….!În timp ce polițistul scrie a treia amendă, șoferul se întoarse către nevastă și zise:- Vacă ce ești, ține-ți odată gura aia mare!Polițistul se întoarse către femeie și întrebă:- Întotdeauna vorbește soțul dumneavoastră așa de urât ?- A, nicidecum, domnule polițist. Numai când este băut.