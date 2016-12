Concurs de secretare

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În ziarul local apăru un anunț laconic: „Firma AGHF angajează secretară. Relații suplimentare...”. Întrucât în trei zile s-au depus 178 de cereri, un telex de la centrală precizează ca angajarea să se facă prin concurs. Mă rog, concurs e ușor de zis, dar să-l vedem pe acela care izbutește s-o aleagă pe cea mai bună din 178. Mai ales că nicio candidată nu depășea vârsta de 25 de ani, ca să nu mai vorbim de faptul că toate erau elegante, coafate, pudrate, rujate și așa mai departe, în ș.a.m.d intrând, bineînteles, și cele peste o sută de telefoane implorative („Vă rugăm să nu ne uitați!”), dramatice („E ultima ei șansă!”), insolente („Aranjați și dau oricât!”), superioare („Angajați-o și apoi mă informați!”), ultimative („Dacă pierde acest post, nu se mai poate mărita!”). Deci, la concurs! Șeful serviciului personal, hoașcă bătrână, uns cu toate alifiile, s-a uitat prin dosare și a constatat cu surprindere că 163 erau angajate în alte unități. Situația începea să se limpezească vizibil. Avea de rezolvat 15 cazuri, nu 178. Iar din astea 15, trei nu aveau telefon. Adică nu se făcuse nicio intervenție în favoarea lor. Șase au căzut la prima probă: cafeaua. Ieșea ori prea amară, ori prea dulce, numai caimac sau prea limpede. Din celelalte șase, una era mai înaltă decât directorul, una nu fuma, alta nu bea decât coniac albanez. Mai rămâneau trei. Din acel moment, comisia și-a declinat competența și, printr-un telex, a cerut sprijinul unei alte comisii, de la centrală. Următorul scrutin a ținut două săptămâni. Cu mare efort din partea ambelor tabere. Vă imaginați, sper, câte probe de concurs au trebuit să fie inventate ca să se facă departajarea: de la circumferința craniană, până la numărul de pantof, cu măsurătorile de rigoare, apoi VSH, electroforeză, calitatea coafurii și a manichiurii, marca rujului și a creionului dermatograf, natura zâmbetului, timbrul vocal, pe viu și la telefon etc. etc. Ajunși la capătul puterilor, membrii comisiei venite de la centrală au expediat un telex către minister, propunând singura soluție posibilă: „Nu le putem departaja! Vă rugăm să mai angajați doi directori!”