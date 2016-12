Concurs cu premii la şcoală

Concurs cu premii la școală

Învățătoarea la școală organizează un concurs care are ca premiu o cutie mare de bomboane.- Cine știe care a fost omul despre care s-a vorbit cel mai mult de-a lungul istoriei?Ionel:- Lady Gaga.- Da, Ionel, și Lady Gaga a fost un personaj cunoscut, dar nu despre ea este vorba. Altcineva!Maria:- Bill Clinton!- Într-adevăr Bill Clinton este un personaj cunoscut, este pre-ședintele celei mai puternice țări din lume, dar nu despre el este vorba.Ițic:- Iisus Hristos!- Bravo măi Ițic! Așa este. Totuși spune-mi și mie de când până când tu știi de Iisus Hristos. Parcă voi sunteți cu Moise?- Moise is Moise, business is business!