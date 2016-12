Comentariu literar al unei manele

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Inca din primele versuri, autorul plaseaza actiunea intr-un mediu feeric.Ce miracol si ce vrajaStau cu gagica pe plajaPrin folosirea cuvintelor miracol si vraja, poetul ne trimite intr-o lume magica, interzisa muritorilor de rand. Efectul este completat de plasarea celor doi protagonisti pe plaja, trimitere directa la infinitul marii, care ar putea sugera si iubirea nesfarsita, dar si eternitatea.Nisipul ne duce cu gandul la scurgerea timpului, autorul reusind astfel sa imbine prin folosirea unui singur cuvant, atat infinitul cat si perenul.In urmatoarele doua versuri, poetul doreste sa impace relativa bipolaritate dintre infinit si peren.Am chef de distractie3 luni de senzatieConstient de clipa fermecata pe care o traieste, autorul isi avertizeaza ascultatorul (cititorul) ca iubirea nesfarsita, dragostea profunda, infinitultul, alfa si omega, arde intens, asemeni razelor unei zile insorite de vara, comprimandu-se in “3 luni de senzatie”. Necuprinsul este astfel incadrat in limite foarte bine delimitate – trei luni, iar profunzimea sentimentelor umane imbraca forma senzatiilor.Iubirea magica nu are suisuri sau coborasuri. Asa cum spune si poetul, cuvintele de ordine in cazul unei asemenea iubiri sunt cheful si distractia alaturi de gagiu sau gagica.Folosirea cuvintelor nu este deloc intamplatoare. Elementele de argou:gagiul, gagica vin sa sugereze faptul ca cel care vorbeste este un om asemeni noua, care insa, conform preceptului biblic, si-a pus in valoare, talantii, reusind sa patrunda intr-o lume de vis.A doua strofa a cantecului descrie opulenta de care se bucura eroul.Dau o cheie la mertanS-am plecat pe litoralMi-am pus plinul de benzinaSi in dreapta o blondina“Mertan”-ul face trimitere la stilul de viata al marilor padisahi.Folosirea expresiei “plinul de benzina” nu este deloc intamplatoare. Ea ilustreaza verticalitatea convingerilor personajului principal. El nu opereaza cu jumatati de masura. Totul sau nimic pare a fi deviza dupa care se conduce.Notiunea plin, are si un sens metaforic. Ea prezinta maturitatea dragostei dintre cei doi, care tind spre perfectiune. Acest lucru este confirmat si de termenii cu care este descrisa marea iubirea a personajului nostru. Fata cu care se iubeste eroul principal nu este o fata oarecare. Ea este o “blondina” – simbol al frumusetii feminine, asezate la dreapta barbatului. Afirmatia este intarita in versul al doilea din cea de a treia strofa.Am mertanul de mult timpSi-o blondina prototipE a mea numai a meaSi-mi petrec vara cu eaHiperbola “blondina prototip” descrie in profunzime calitatile greu de egalat ale iubitei, ea fiind o fiinta unica. Prin folosirea unui termen tehnic pentru a-si descrie iubita “prototip” autorul ne reaminteste ca dragostea lui este asemeni tinuturilor exotice, fascinante dar inca neexplorate in profunzime, afirmatia fiind intarita si de plasarea povestii in anotimpul de vara.Ultima strofa descrie actul de iubire dintre cei doi. In primele doua versuri, ne este prezentata atmosfera care domneste intre indracostiti.Marea neagra e caldutaBlonda-i sexy si finutaIubirea se consuma in apa calda a marii. Cristalinul marii descrie sentimentele celor doi iar caldura apei descrie relatia dintre ei.Dragostea dintre cei doi este imuna la scurgerea timpuluiZiua stau cu ea la soareNoaptea o scot la plimbareSuccesiunea zi noapte nu poate perturba trairile profunde alte tinerilor indragostiti, dar autorul lasa o portita de iesire din aceasta idila aproape perfecta. Folosirea termenului “noaptea” din ultimul vers avertizeaza cititorul ca totul poate fi perfectibil, chiar si iubirea, iar daca peste iubirea dintre cei doi s-ar lasa intunericul, eroul va trece si peste acest obstacol. Este vorba doar de 3 luni de distractie.