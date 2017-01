Cola sau Fanta?

Ştire online publicată Vineri, 07 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Intr-un bar intra un pitic. Deoarece, ca in orice alt bar, tejgheaua era foarte înaltă, piticul a încercat sa se descurce cat mai bine. Sărind in sus, a început sa strige: - Vreau si eu un suc! Vreau si eu un suc! Vreau si eu un suc! Nu reușea însă să vadă nimic, si după un timp, exasperat, s-a hotărât sa treacă in spatele tejghelei pentru a vedea ce se întâmplă. Ce era acolo? Un alt pitic care sarea: - Cola sau Fanta? Cola sau Fanta? Cola sau Fanta?Intr-un bar intra un pitic. Deoarece, ca in orice alt bar, tejgheaua era foarte înaltă, piticul a încercat sa se descurce cat mai bine. Sărind in sus, a început sa strige: - Vreau si eu un suc! Vreau si eu un suc! Vreau si eu un suc! Nu reușea însă să vadă nimic, si după un timp, exasperat, s-a hotărât sa treacă in spatele tejghelei pentru a vedea ce se întâmplă. Ce era acolo? Un alt pitic care sarea: - Cola sau Fanta? Cola sau Fanta? Cola sau Fanta?