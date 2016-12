Clasificarea IT a femeilor

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Femeia Virus: Când te aștepți cel mai puțin, se instalează la tine și se face stăpână. Dacă încerci să o dezinstalezi, pierzi multe. Dacă nu, pierzi totul.2. Femeia Internet: Trebuie să plătești ca să ai acces.3. Femeia Server: Întotdeauna ocupată când ai nevoie.4. Femeia Windows: Știi că are multe defecte, dar nu poți trăi fără ea.5. Femeia Apple Macintosh: Atrăgătoare, fără cusur, destul de scumpă, dar nu prea compatibilă; doar 5 la sută dintre bărbați cunosc plăcerea de a o avea.6. Femeia PowerPoint: Ideală pentru a o prezenta la petreceri, mese de afaceri, etc.7. Femeia Excel: Se zice că știe să facă multe lucruri, dar tu o folosești doar pentru funcția bazică.8. Femeia Word: Întotdeauna te așteaptă cu surprize și nu există nimeni în lume care să o înțeleagă pe deplin.9. Femeia DOS: Toți au avut-o o dată, nimeni n-o mai vrea.10. Femeia Backup: Crezi că are destul, dar la ora de „să vedem” îi lipsește ceva...11. Femeia Scandisk: Știm că e bună și că vrea să ajute, dar în realitate nimeni nu știe ce face.12. Femeia Screensaver: Nu folosește, dar te amuză.13. Femeia Paintbrush: Toată machiaj și nimic de fond...14. Femeia Harddisk: Își amin-tește de toate, tot timpul.15. Femeia End-User: Nu face nimic bine și veșnic te întreabă câte ceva.16. Femeia E-mail: Din fiecare 10 fraze pe care le zice, 9 sunt tâmpenii.