Citate celebre

Ştire online publicată Joi, 05 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când o doamna refuză trebuie să fie discretă. Când nu refuză, bărbatul trebuie să fie discret. (Jean Dolent)E imposibil să ghicești câți bani are de gând să cheltuiască o femeie. (Albert Willemetz)Cadourile mari nu compensează dragostea mică. (William Shakespeare)În dragoste, unii fac, alții vorbesc. Mai bine tac și eu. (Pierre Desproges)Protejându-le și când nu trebuie, bărbații le stimulează femeilor toate defectele care apoi îi deranjează. (Louis Desnoyers)Fidelitatea nu te ajută să fii iubit, dar te ajută să fii puternic. (Bisanne de Soleil)Când o femeie are darul de a tăcea are precis și alte calități ieșite din comun. (Corneille)Un bărbat și o femeie pot deveni prieteni, dar între ei trebuie să existe un dram de antipatie pentru ca prietenia să reziste. (Nietzsche)Deși dorința bărbatului este puternică și simplă, iar dorința femeii e complicată și slabă, femeia învinge. Pentru că are răbdare. (Leon Daudet)