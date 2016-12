Ciobanul cu chef de sex

Ştire online publicată Joi, 02 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O tipă din Europa de Vest vine în România pentru că auzise de virilitatea ciobanilor români. Se duce ea la o stână și îl roagă direct pe cioban să facă dragoste cu ea măcar o dată, ca să se convingă dacă ce auzise era adevărat sau nu.Ciobanul spune:- Dar tu ai văzut vreodată Ceahlăul la apus?- Nu! - răspunde femeia.- Apăi du-te și vezi, că minunăție mai mare greu mai găsești în lumea asta!După o lună, tipa se întoarce la cioban:- Am văzut Ceahlăul, e într-adevăr frumos, dar eu am venit aici pentru altceva, știi prea bine!- Dar Munții Apuseni i-ai văzut?, întreabă ciobanul.- Nu i-am văzut!- Mergi și vezi, că e o priveliște minunată!După ce o plimbă ciobanul prin toată România, tipa, nervoasă, se ia de el:- Băi ciobane, am văzut tot ce mi-ai zis și, sinceră să fiu, m-am cam plictisit de atâtea peisaje!- Apăi asta-i bine, domnișoară, că trei luni de-acu’ încolo n-ai să vezi decât tavanul!