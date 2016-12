Cine mai are motocicletă ca a mea?!

Ştire online publicată Miercuri, 19 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pe o șosea din Statele Unite, în mijlocul deșertului, trece un motociclist cu un motor super-dooper, 300 km/h... Când ajunge în dreptul unui bar, dintr-un orășel mic, strigă:- Cine mai are motocicletă ca a meaaaaaaaaaaaaaaaa?Peste o oră, iar trece și strigă:- Cine mai are motocicletă ca a meaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?După altă oră:- Cine mai are motocicletă ca a meaaaaaaaaaaaaaaa?Un tip din bar, enervat, iese afară și strigă:- Eu! Dacă te mai lauzi atât, o pățești!Ora următoare, iar trece tipul și strigă:- Și cum se opreșteeeeeeeeeee???!!!