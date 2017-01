Cine achită factura pentru Cina cea de Taină

Ştire online publicată Miercuri, 05 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ițic voia să discute cu Papa. Trimite bilete, scrisori, nimic. Peste trei ani, Ițic se duce la el în față și îi spune: - Demult vroiam să vă vorbesc! - Spune, ce te frământă? - Păi, eu am un restaurant pe care îl am de la tatăl meu. - Foarte frumos, și... - Păi, tatăl meu, îl are de la tatăl lui! Dar tatăl tatălui meu îl are de la tatăl lui, dar și tatăl lui... - Ițic, mă exasperezi! Unde vrei să mă duci, pe vremea lui Hristos? - Vedeți, ați înțeles, păi știți... Cina cea de Taină a rămas neplătită!