Cine a văzut cocoşelul preotului

Cine a văzut cocoșelul preotului

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Preotul dintr-un sătuc irlandez avea un cocoș și zece găini. El ținea cotețul chiar în spatele bisericii. Într-o duminică dimineață, înainte de slujbă, s-a dus să dea de mâncare la păsări și a descoperit că dispăruse cocoșul. Știa că în sat se mai organizau lupte cu cocoși, astfel că și-a întrebat enoriașii în timpul slujbei.- Are careva un cocoșel?Toți bărbații s-au ridicat în picioare.- Nu, nu, nu asta am vrut să spun. A văzut careva un cocoș?Toate femeile s-au ridicat în picioare.- Nu, nu, nu asta am vrut să spun. A văzut careva un cocoșel care nu este al lor?Jumătate din femei s-au ridicat în picioare.- Nu, nu, nu asta am vrut să spun. Mi-a văzut careva cocoșelul?Șaișpe tineri paracliseri, doi preoți s-au ridicat în picioare.