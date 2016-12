Cereri ale subalternului

Ştire online publicată Joi, 24 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Niciodata să nu-mi dai de lucru de dimineață. Așteaptă până la ora 16,00. Atunci poți să-mi dai sarcinile cele mai urgente, fără a-mi da și informațiile necesare pentru rezolvarea problemei; lasă că mă pot informa și singur de la cei de la care te-ai informat și tu. v v v Dacă este o problemă cu adevărat de neamânat, din zece în zece minute vino și întreabă-mă cum stau. Asta mă ajută! Sau, și mai bine, stai permanent în spatele meu și dă-mi câte o indicație înainte de fiecare apăsare de tastă. v v v Dacă trebuie să pleci, să nu spui niciodată nimănui unde ești. Asta ajută să-mi dezvolt fantezia față de cei care te caută la telefon. Nici despre momentul întoarcerii tale să nu spui nimic, ador să spun întotdeauna că poți veni dintr-o clipă în alta. v v v Dacă am mâinile pline de hârtii, cutii, cărți sau alte lucruri, niciodată să nu deschizi ușa în fața mea. Asta mă ajută să înțeleg cum este să fii handicapat, iar apoi mă voi descurca mai ușor cu ușile în cazul în care aș suferi vreun accident. v v v Dacă îmi dai mai multe sarcini, să nu spui niciodată care este prioritatea lor, eu sunt un cititior de gânduri, deci voi ghici cu ușurință și singur. v v v Este mai simplu dacă îmi trimiți un e-mail chiar dacă stăm doar la trei metri. Pentru ce atâta vorbărie? Și așa primesc foarte puține e-mailuri zilnic. e-mailurile primite de la șeful tău poți automat să mi le transferi, nu trebuie să scrii și ce să fac cu ele, îmi este foarte ușor să descopăr și singur. v v v Cel mai bine este dacă mă ții în birou până seara târziu. Ador acest loc, cu adevărat nu am unde să mă duc după lucru. În afară de lucru, nici nu am viață particulară. v v v Dacă ești mulțumit de munca mea, nu cumva să-mi spui, să știi că dacă aflu, atunci în mod sigur voi cere mărire de salariu. v v v Dacă nu ești mulțumit cu munca mea, poți spune la toată lumea, ador să fiu prezent în bârfele de la locul de muncă. v v v Dacă ai indicații speciale în legătură cu munca mea, să nu-mi spui niciodată până aproape de terminare. Dacă ai avea indicații folositoare, astea doar mi-ar încetini munca. (va urma)