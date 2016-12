Cerere de bere

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cerere de a aproba consumul de bere la locul de muncaStimata conducere,In mod cu totul nejustificat, berea este interzisa la serviciu. Va prezentam cateva argumente pentru care noi, angajatii, consideram ca berea ar trebui sa fie permisa la locul de munca:1.Avem un motiv sa venim la munca.2.Reduce stresul.3.Imbunatateste comunicarea intre colegi.4.Reduce plangerile cu privire la salariile prea mici.5.Mareste productivitatea (oricine stie ca se poate lucra mult mai bine cu putin alcool la bord…).6.Angajatii le vor spune sefilor ceea ce gandesc, nu ceea ce vor acestia sa auda.7.Iarna se cheltuieste mai putin cu incalzirea.8.Angajatii vor folosi pentru deplasare mijloacele de transport in comun, contribuind astfel la ocrotirea mediului.9.Face ca angajatii sa aiba o atitudine de satisfactie asupra locului de minca: chiar daca ai un serviciu rau, dupa o bere-doua vezi lucrurile in culori mai deschise.10.Mancarea de la cantina are un gust mult mai bun.11.Toti angajatii si sefii arata mai bine.12.Negocierile de salarii sunt de-a dreptul avantajoase pentru dumneavoastra.