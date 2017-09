Cele mai teribile jigniri

Nu spune prostii mereu, ci doar când deschide gura.v v vNu te compari cu nimeni... toți sunt mai buni.v v vÎnțeleg ce vrei să zici, deși e evident că tu nu înțelegi.v v vUn om cu IQ-ul tău ar trebui să aibă și o voce mică.v v vNu știu de ce, dar de fiecare dată când deschizi gura începe un idiot să vorbească.v v vAi terminat de vorbit sau mai trebuie să dorm?v v vÎntotdeauna mi-am dorit să am pe cineva la care să țin, să îl iubesc, să îmi fie prieten... După ce te-am întâlnit pe tine m-am răzgândit. Trebuie să recunosc că ai adus religia în viața mea... Până nu te-am cunoscut nu credeam în Iad!v v vMi-ar fi plăcut să fii la TV ca să te închid.v v vCând vorbești cu mine să taci din gură!v v vDacă te fac prost ar fi o insultă adresată oamenilor proști.v v vOrice fată are dreptul să fie urâtă, dar tu abuzezi de acest drept.v v vHai, spune-ne tot ce știi. O să îți ia doar 10 secunde.v v vCred că ai un creier nou, având în vedere că nu l-ai folosit niciodată...v v vȘtiu că nu ești prostul nimănui, dar cineva o să te adopte odată și odată.v v vDe obicei e nebun, dar are și clipe de luciditate când e doar idiot.v v vAi o voce frumoasă, de ce o irosești vorbind?v v vSuferi de boala aia de a te băga în treburile oamenilor.v v vCum trec zilele și mă gândesc ce norocos sunt... pentru că nu ești aici ca să mi le ruinezi.v v vArăți foarte bine pentru vârsta ta..., zici că ai fi în viață.v v vCând eram împreună ai spus că ți-ai da viața pentru mine, acum că ne-am despărțit cred că e cazul să te ții de promisiune.v v vSuntem prieteni de mult timp... Ce ai zice să renunțăm?v v vSunt așa de trist fără tine, de parcă ai fi aici.v v vPrietenii tăi voiau să facă ceva special de ziua ta..., așa că ne-am gândit să te trimitem la culcare.v v vNu mă supăr că vorbești așa de mult, atâta timp cât tu nu te superi că eu nu te ascult.v v vNu vreau să te fac maimuță. De ce să îmi asum eu meritul pentru ceea ce ți-ai făcut singur?v v vAș vrea să te insult, dar nu cred că te-ai prinde.v v vDacă ai fi de două ori mai deștept ca acum, ai fi un mare idiot.v v vSunt impresionat, nu am întâlnit niciodată o minte așa de mică, într-un cap așa de mare.v v vScuză-mă, mă confuzi cu cineva căruia îi pasă de ce spui tu.v v vAcum e un moment potrivit pen-tru a deveni o persoană dispă-rută.v v vNu ești așa de idiot precum vorbește lumea, ești mult mai idiot.