Cele mai tari reguli ale unui tată de fată

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Regula nr. 1: Dacă vii cu mașina în fața casei și claxonezi, ar fi bine să aduci cu tine ceva... Orice. Că de aici, sigur nu vei pleca cu nimic.Regula nr. 2: Nu o atingi pe fiică-mea în prezența mea. Poți să te uiți fugitiv, atâta timp cât nu ți se blochează ochii la nimic mai jos de gât. Dacă nu-ți poți păstra ochii și mâinile departe de trupul fiicei mele, ți le voi îndepărta eu. Regula nr. 3: Îmi dau seama că este considerat cool pentru băieții de vârsta ta să-și poarte pantalonii largi încât pică de pe ei. Te rog să n-o iei ca pe o insultă, dar tu și prietenii tăi sunteți cam idioți. Totuși, vreau să fiu deschis în legătură cu acest subiect, așa că-ți propun un compromis: poți veni în fața ușii cu lenjeria intimă la vedere și cu pantalonii având 10 nu-mere mai mari, nu voi obiecta. Totuși, pentru a mă asigura că hainele nu cad de pe tine, îți voi lega pantalonii cu un cablu electric în jurul taliei.Regula nr. 4: Sunt sigur că ai auzit că în ziua de azi, sexul fără protecție te poate ucide. Lasă-mă să intru mai în detalii și să-ți spun că și sexul cu protecție poate ucide. În cazul de față, dacă vine vorba de sex, eu sunt protecția.Regula nr. 5: Este de înțeles că, pentru a ne cunoaște mai bine, de obicei se discută despre sport, politică și alte subiecte ale zilei. Te rog să n-o faci. Singura informație de care am nevoie de la tine este o indicație cu privire la ora de întoarcere, iar singurul cuvânt de care am nevoie este devreme.Regula nr. 6: Nu am îndoieli că ești, probabil, un băiat cu-noscut, cu multe alte oportunități de a ieși cu alte fete. Este OK din partea mea dacă este în ordine și cu fiica mea. În altă ordine de idei, odată ce ieși cu mica mea fiică, vei continua să te întâlnești doar cu ea până se satură de tine. Dacă o faci să plângă, te voi face și eu să plângi.Regula nr. 7: Cât timp stai pe hol și o aștepți pe fiica mea să coboare, chiar dacă trece mai mult de o oră, să nu te prind căscând sau făcând gesturi nervoase. Dacă vrei să ajungi la timp la film, ar trebui să te lași de întâlniri. Fiica mea are nevoie de timp pentru a se machia, un proces ce poate dura mai mult decât vopsirea unui pod. În loc să stai acolo degeaba, de ce nu încerci să faci ceva util, cum ar fi să-mi schimbi uleiul la mașină?