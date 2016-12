Cele mai tari glume cu poliţişti (II)

Cele mai tari glume cu polițiști (II)

Ştire online publicată Joi, 14 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful de secție îi strânge pe polițiști la un loc și le spune:- Băi, mâine să veniți îmbrăcați frumos, că mergem la „Nunta lui Figaro”.A doua zi, vin polițiștii toți îmbrăcați la costum, cu neveste, copii, cadouri, flori. Când îi vede, șeful de secție se ia cu mâinile de cap și le zice:- Mă, idioților, nu mergem la nunta propriu-zisă, „Nunta lui Figaro” este o operă, teatru, operetă întelegeți?La care ei:- Și ce te superi așa șefu’, dumneata când ai venit la „Lacul Lebedelor” cu undițele, noi am zis ceva?v v vUn cetățean traversează strada pe roșu. N-apucă bine să pună piciorul pe trotuar că se aude fluierul unui polițist.- Domnule, dar n-ați văzut că e roșu? De ce ați traversat? Trebuie să vă dau o amendă!- Domnule polițist, nu înțelegeți. Eu sunt daltonist...- Ei și ce, te-am întrebat eu ce meserie ai?v v vDiscuție între doi polițiști:- Bă, ce tremuri așa, ce ai pățit?- Am stat puțin în frigider.- De ce?- Păi, șefu’, nu ne-ați zis că polițiștii trebuie să aibă sânge rece?v v vDouă soții de polițiști stau de vorbă.Una zice: - Dragă, soțul meu are post lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus o floare!- Și ce? Al meu are post lângă conservator. O conservă n-am văzut până acum.