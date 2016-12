Cele mai tari glume cu poliţişti

Cele mai tari glume cu polițiști

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist s-a dus într-o zi la secție cu un pinguin. Șeful său l-a întrebat:- Ce faci cu pinguinul aici? Du-l imediat la Grădina Zoologică!După un timp, șeful polițistului a plecat de la secție, iar pe drum s-a în-tâlnit cu polițistul care era cu pinguinul de mână.- Ți-am spus să-l duci la Grădina Zoologică!- L-am dus, iar acum mergem la teatru!v v vUn polițist se urcă în autobuz și compostează un bilet, după care încă unul. Un cetățean îl vede și-l întreabă:- De ce ați taxat două bilete?Polițistul răspunde:- Păi, dacă pierd unul, îl am pe al doilea!- Și dacă le pierzi pe amândouă?- Am abonament!v v vDoi polițiști găsesc trei grenade într-o groapă.- Ce ne facem cu ele?- Le ducem la secție.- Și dacă explodează una pe drum?- Spunem că am găsit doar două.