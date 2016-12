Cele mai haioase lucruri spuse de copii

Ştire online publicată Vineri, 17 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- De ce mama ta s-a căsătorit cu tatăl tău?1) Tatăl meu face cele mai bune macaroane din lume. Și mama mea mănâncă mult.2) Ea a devenit foarte bătrână și nu mai putea să facă nimic fără el.3) Bunica mea mi-a spus că mama mea nu a avut șapca gândirii pe cap când s-a măritat cu tata.- Cine-i boss la voi în casă?1) Mama mea nu vrea să fie boasă, dar ea trebuie să fie pentru că tatăl meu e pămpălău.2) Mama e. Poți să-ți dai seama după cum face inspecția camerei mele. Ea vede orice sub pat.3) Eu cred că mama e, numai pentru că ea are mai multe de făcut decât tatăl meu.- Care-i diferența dintre mama și tata?1) Mama lucrează la lucru și lucrează acasă, iar tata lucrează numai la lucru.2) Mama știe cum să vorbească cu profesorii fără ca să-i sperie.3) Tații sunt înalți și puternici, dar mama are puterea reală, pentru că ea este cea pe care o întrebi când vrei să petreci o noapte acasă la prieteni.4) Mama are magie, ea te face să te simți bine fără doctor.- Ce face mama ta în timpul liber?- Mamele nu au timp liber.