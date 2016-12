Cele mai ciudate legi din lume

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

r În 1979, regimul politic din Irak a interzis filmele cu arte marțiale. r În Danemarca legea permite deținuților să evadeze din închisori. r În Singapore nu e legal să mesteci banala gumă de mestecat. r Pentru că Donald Duck nu purta pantaloni lungi, difuzarea desenelor animate care îl aveau ca protagonist pe celebrul rățoi a fost interzisă de lege în Finlanda. r În Marea Britanie, legea permite oricărei femei gravide să urineze oriunde dorește. r În Anglia, oricine lipește greșit o marcă poștală care o reprezintă pe Regină poate fi acuzat de trădare de țară. r În statul american Florida, este interzis orice act sexual cu un porc spinos. r În statul Carolina de Nord, este interzis de lege să înjuri în prezența morților. r Legile statului Ohio pedep-sesc cu închisoarea pe oricine încearcă să îmbete un pește. r În Anglia anului 1837, dacă un bărbat săruta o femeie fără voia ei, exista o lege care-i permitea femeii să-l muște de nas cât se poate de tare pe bărbatul vinovat. r În statul american Vermont, orice femeie care vrea să poarte o proteză dentară are nevoie de acor-dul scris și semnat al soțului acesteia. r În Paraguay, duelul este permis de lege, atâta timp cât cei doi participanți la duel fac dovada că donează sânge spitalelor. r În Bangladesh, chiulitul de la școală este interzis de lege. Orice elev prins în afara orelor de curs ajunge la închisoare. r Orașul St. Louis din Missouri are în vigoare o lege conform căreia este interzis ca un bărbat să salveze o femeie aflată în pericol, dacă aceasta este îmbrăcată în pijamale. r În Franța este ilegal să dai numele de Napoleon unui porc. r În orașul Baltimore din Maryland este ilegal să intri cu un leu într-o sală de cinema. r Este împotriva legii ca un cetățean britanic să moară în interiorul Palatului Parlamentului din Londra. r În Miami, Florida, este interzis să imiți orice fel de sunete emise de animale. r În Oklahoma, orice persoană care se strâmbă în mod voit la un câine, ajunge la închisoare sub învinuirea de agresiune asupra celui mai bun prieten al omului. r În timpul oricărui act sexual petrecut în orașul Conorsville din Wisconsin, este interzis de lege ca un bărbat să tragă cu o armă de foc în momentul în care parte-nera sa se apropie de orgasm. r Orice femeie aflată pe teritoriul orașului Tremorton din statul Utah va ajunge la închisoare dacă face dragoste cu un bărbat în interiorul unei ambulanțe. r 24 de state americane dau câștig de cauză divorțului intentat de orice femeie care pretinde că soțul său este impotent.