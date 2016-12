Cele mai bune glume cu ţărani (I)

Cele mai bune glume cu țărani (I)

Viața la țară a surprins dintotdeauna cu momentele pline de umor, iar întâm-plările cu țărani ori ciobani au ajuns de multe ori ținta amatorilor de glume.1. Un țăran e întrebat de un vecin:- Cum se cheamă pastilele alea pe care veterinarul le dă taurului?- Nu știu, dar au un gust mentolat.2. Pe un drum rău, un țăran cu o căruță încărcată până la refuz, trasă de un singur măgar, nu putea urca o colină. Trece un drumeț care îl ajută, împingând căruța din spate. Când ajung ei, în sfârșit, în vârful dealului, la un drum mai bun, săteanul mulțumește drumețului:- Mulțumesc, domnule, că m-ai ajutat. Cu un singur măgar nu mai ajungeam eu în deal astăzi...3. Doi ciobani stăteau de vorbă și își povesteau aventurile amoroase. Unul dintre ei zice:- No, vezi tu copacul cela? Acolo am violat eu pe una.- Așa, mă?- Așa, și era și mă-sa de față.- Așa, mă? Și mă-sa ce-o zis?- Beeeeee...4. Tot nu puteam să dorm noaptea și mi-o zis dom’ doftor să închid ochii și să mă apuc să-mi număr oile până adorm.- Și-o mărs?- Stai să vezi! M-am apucat să le număr și pe urmă mi-o perit tot somnul, când am băgat de seamă că-mi lipsesc două...