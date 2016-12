Cele mai bune femei de pe pământ

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Toate femeile de pe glob sunt sătule de toate nedreptățile de care au parte din cauza bărbaților.Acestea aranjează o întrunire și hotărăsc ca timp de trei săptămâni să nu mai gătească, să numai facă curat, să nu mai spele etc.După patru săptămâni...Americanca:- În prima săptămână nu am văzut nimic. Soțul meu nu a făcut nimic. A doua săptămână și-a făcut o omletă.Toată lumea aplaudă!Germanca:- În prima săptămână nu am văzut nimic. A doua săptămână am văzut că și-a călcat o cămașă.Toată lumea aplaudă progresul!Românca:- Prima zi nu am văzut nimic. A doua zi nu am văzut nimic. A treia zi am început să zăresc un pic cu ochiul stâng!