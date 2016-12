Cele mai amuzante diferenţe între bărbaţi şi femei

Cele mai amuzante diferențe între bărbați și femei

Ştire online publicată Joi, 18 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Numele. Dacă Ana, Maria, Cristina și Corina se întâlnesc la o cafea, ele vor dialoga, spunându-și pe nume. Dacă Radu, Mihai, George și Marius ies la o bere, vor dialoga, spunându-și (afectuos): „Grasule”, „Prostule”, „Jegosule”, „Cap” sau „Moșule”.Banii. Un bărbat va plăti 20 de lei pentru ceva ce valorează doar 10 lei, însă îi este necesar. O femeie va plăti 10 lei pentru ceva ce valorează 20 lei și nu îi este necesar, dar este la reducere.Baia și lucrurile personale. Un bărbat are cinci obiecte în baie: o periuță de dinți, pasta de ras, aparatul de ras, un săpun și un prosop luat de la hotel. Numărul mediu aproximativ al obiectelor din baia unei femei este de 337. Pe majoritatea acestor obiecte un bărbat nu este capabil să le identifice.Argumente și discuții: Femeia are întotdeauna ultimul cuvânt în orice fel de conflict. Orice ar avea de spus un bărbat după aceea, este doar începutul unei noi discuții.Pisicile. Femeile iubesc pisicile. Bărbații afirmă că iubesc pisicile, însă le alungă imediat ce femeia nu mai este de față.Viitorul. O femeie își face griji cu privire la viitor până când se căsătorește. Un bărbat nu își face niciodată griji referitoare la viitor până când se căsătorește.Succesul. Un bărbat realizat este acela care produce mai mult decât poate cheltui soția sa. O femeie realizată este aceea care poate găsi un astfel de bărbat.Mariajul. O femeie se căsătorește cu un bărbat, sperând că acesta se va schimba, însă el nu o va face. Un bărbat se căsătorește cu o femeie, sperând ca aceasta să nu se schimbe, însă ea o va face.Vestimentația îngrijită. O femeie este îngrijită când merge la cumpărături, când udă plantele, aruncă gunoiul, răspunde la telefon, citește o carte sau un mail etc. Un bărbat va fi aranjat cu ocazia unei nunți sau a unei înmormântări.Concluzia. Orice bărbat căsătorit ar trebui să își uite greșelile. Nu ar avea sens ca doi oameni să își amintească mereu același lucru.