Cele 11 legi ale supravieţuirii

Cele 11 legi ale supraviețuirii

Ştire online publicată Miercuri, 02 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Legea 1:Legea este curată sănătate!Legea 2:Dacă un coleg de-al tău muncește, acesta nu este motiv să faci la fel.Legea 3:Ce poti face azi nu lăsa pe mâine, lasă pe poimâine că poate nu mai trebuie făcut!Legea 4:Lucrarea care nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, nu merită să te mai apuci de ea!Legea 5:Serviciul nu este o cârciumă ca să stai toată ziua acolo!Legea 6:E adevărat că munca înnobilează pe om, dar societatea noastră nu are nevoie de nobili.Legea 7:Cine nu muncește nu greșește, iar dacă nu greșește, merită să fie promovat.Legea 8:Orice om trebuie să aibă o activitate, dar asta nu trebuie să degenereze în muncă.Legea 9:Nouă nu ne este frică de muncă, fiindcă știm să ne ferim de ea!Legea 10:Nu trebuie să dorești moartea șefului, ci să faci în așa fel încât să și-o dorească singur...Legea 11:Orice om are dreptul la un pahar de băutură... După ce a băut un pahar devine alt om, care și acesta are același drept... Asta până când vine a doua regulă: Animalele nu beau…