Cel mai tare motiv de a înnebuni

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Vine într-o zi un bărbat la spitalul de nebuni. Ajunge la doctor și îi spune:- Am înnebunit!!!- Când? îl întreabă doctorul.- Păi, să vă povestesc: eram la vecina mea și făceam sex, când, deodată, se aude ușa, era soțul ei. Am sărit repede amândoi din pat și căutam un loc unde să mă ascund, am zis că în baie nu, în dulap nu, sub pat nu, pentru că m-ar găsi. Așa că am ieșit pe geam și mă țineam cu mâinile de pervaz. Soțul vecinei mă căuta disperat în baie, în dulap, sub pat nu găsește nimic, se îndreaptă spre geam, se uită împrejur și când se uită în jos, mă vede. A început să mă calce cu picioarele pe mâini...- Și ai înnebunit...- Nu, a adus o oală cu apă fierbinte și mi-a turnat-o peste mâini!- Și ai înnebunit...- Nu, a adus bormașina și a început să-mi găurească mâinile!- Și ai înnebunit...- Nu, la un moment dat, m-am uitat în jos...- Și ai înnebunit când ai văzut la ce înălțime ești...- Nu, am înnebunit pentru că eram la PARTER!!!