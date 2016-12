Cel mai tare magician. E crezut şi când nu trebuie

Cel mai tare magician. E crezut și când nu trebuie

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un iluzionist lucra pe un vapor. În fiecare săptămână, dădea o reprezentație. De fiecare dată, spectatorii erau alții, așa că își permitea să facă mereu aceleași scamatorii. Singura problemă era papagalul căpitanului, care încetul cu încetul a început să priceapă care sunt trucurile. Dar la un moment dat, s-a apucat să dezvăluie secretul în mijlocul fiecărei reprezentații:- Aaaa, uitați, nu e aceeași pălărie!- Aaaa, uitați, florile sunt ascunse sub masă!- Aaaa, uitați, are ascunse niște cărți în mânecă!Și așa mai departe. Iluzionistul se enerva de fiecare dată, dar n-avea ce face. La un moment dat, vaporul are un accident și se scufundă, rămânând ca supraviețuitori doar iluzionistul și papagalul. Timp de câteva zile, plutind fiecare pe o scândură, s-au privit plini de dușmănie, fără să scoată vreun cuvânt. Până la urmă, papagalul zice:- OK, mă dau bătut. Unde e vaporul?