Cel mai tare CV al unui programator web

Ştire online publicată Vineri, 25 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nume: RightClickMouse VasilescuAdresă: Str. Virtuală, Nr. 1024 bits, Bl. memory failed, Et. în construcție, Ap. primu’ pe dreaptaObiectiv:- să învăț să fac sait-uri pe Internet- să-mi propună un job cei de la Vacanța MareExperiență:- 1 an Pascal la firmă „Uite bit-u, nu-i octetu” S.R.L.Studii:- Absolvent al celor „7 ani de-acasă“ - instructori princi-pali: bunica, nuiaua și ure-cheala. La absolvire, am pri- mit titlul de „Mânca-l-ar mama de băiat”.- Absolvent gimnaziu. În clasa a IV-a știam deja toate cele 10 strofe de la tabla înmulțirii.- Absolvent liceu deosebit: cu balcoane la etaj, curte interioară, sală de sport, dar fără piscină.- Absolvent facultate de „Pro-gramare și Scheme Logice“, spe-cializarea: „Rețele nevrotice“Aptitudini:- Imaginație bogată că nu mai încape pe scoarța cerebrală... se revarsă pe webPremii:-„The Best of Solitaire” - la concursul inter-cartiere: „Mouse viteză”.Limbi străine, pentru mine:HTML, PHP, JAVA, C++- vorbesc curent: chineză și patagonezăPermis conducere: Categoria: WWWHobby: - zburatul cu zmeu la înălțime medie