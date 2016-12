Cel mai tare banc cu Iohannis. "Eşti un bou! Nu este Pleşu!"

Cel mai tare banc cu Iohannis. "Ești un bou! Nu este Pleșu!"

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Iohannis este primit în vizită la regina Elisabeta a II-a. Impresionat de personalitatea reginei, o întreabă:- Majestate, cum reușiți să aveți un leader-ship de acest nivel?- Simplu, sunt înconjurată de persoane inteligente.- Și cum vă dați seama dacă sunt in-teligente?- În funcție de răspunsul pe care îl dau întrebărilor mele. Să vă arăt.Regina pune mâna pe telefon și îl sună pe David Cameron.- Bună ziua, domnule prim-ministru.- Bună ziua, majestate.- Domnule Cameron, am o întrebare pentru dumneavoastră. Părinții dumnea-voastră au un copil, acesta nu este nici fratele dumneavoastră, nici sora dumnea-voastră. Cine este acesta?- Foarte simplu, majestate, sunt eu.Se întoarce Iohannis la București și îl cheamă la el pe Mihalache.- Mihalache, am o întrebare pentru tine.- Sigur, domnule președinte, vă ascult.- Mihalache, părinții tăi au un copil care nu este nici fratele tău și nici sora ta, cine este acest copil?După câteva momente de pauză Mihalache răspunde:- Domnule președinte, nu este o întrebare simplă, vă rog să-mi dați un pic de timp să mă gândesc la ea.Cheamă Mihalache toți consilierii președintelui la consultări, dar tot nu reușesc să găsească răspunsul. Atunci, unul mai isteț are ideea să-l sune pe Pleșu.- Domnule Pleșu, vrem să vă adresăm o întrebare. Părinții dumneavoastră au un copil care nu este nici fratele și nici sora dumneavoastră. Cine este acest copil?- Foarte simplu, acel copil sunt eu.Aleargă Mihalache într-un suflet la Iohannis să-i dea răspunsul.- Domnule președinte, am răspunsul. Acel copil este Pleșu!- Mihalache, ești un bou, nu este Pleșu, este Cameron!