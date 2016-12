Cel mai prost îmbrăcate la Globurile de Aur

Ştire online publicată Marţi, 18 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Gala de premiere a avut loc duminică seară în Statele Unite, la Beverly Hills, și a fost prezentată de comediantul britanic Ricky Gervais. Ajunse anul acesta la ediția cu numărul 68, Globurile de Aur sunt acordate de Asociația Presei Străine de la Hollywood și reprezintă un adevărat barometru al Oscarurilor, circa 67 la sută dintre peliculele premiate câștigând ulterior și distincția acordată de Academia Americană de Film pentru cel mai bun film. În fiecare an, membrii asociației vizionează peste 300 de filme și participă la festivaluri de profil pentru a descoperi noi filme interesante și inovatoare. Globurile de Aur sunt considerate a doua categorie de premii, ca importanță, acordate în cinematografie, după Oscaruri, pe care le preced, cronologic. Comediantul britanic Ricky Gervais, aflat pentru al doilea an în postura de gazdă a galei Globurilor de Aur, a ironizat elita de la Hollywood pe tot parcursul serii de duminică, stârnind râsete, dar reușind și să irite, comentează presa internațională. Umorul lui Gervais a lăsat de dorit, după părerea unora. „Îmi amintesc când Gervais era puțin mai plinuț, dar un comediant cu suflet. Ceea ce nu mai este cazul”, a spus Tom Hanks, înainte de a prezenta unul dintre premiile serii. „The Social Network”, filmul despre povestea fondării rețelei de socializare Facebook, este marele câștigător al galei Globurilor de Aur 2011, cu patru trofee câștigate, urmat de serialul de televiziune „Glee”, care a fost recompensat la trei categorii. Nominalizat la șase categorii ale Globurilor de Aur de anul acesta, „The Social Network” a câștigat premiile pentru cel mai bun film al anului - dramă, cel mai bun regizor (David Fincher), cel mai bun scenariu (Aaron Sorkin) și cea mai bună coloană sono-ră (Trent Reznor, Atticus Ross). „The Kids Are All Right” a fost recompensat cu Globul de Aur la categoriile Cel mai bun film - comedie și Cea mai bună actriță în rol principal în musical sau comedie (Annette Bening). Cea mai bună actriță în rol principal într-o dramă a fost desemnată Natalie Portman, datorită prestației din „Black Swan”, iar la categoria Cel mai bun actor în rol principal într-o dramă a câștigat Colin Firth, pentru „The King’s Speech”. Al Pacino a fost desemnat câștigător la categoria Cel mai bun actor în mini-serie sau film TV, pentru rolul din „You Don’t Know Jack”, iar un alt actor legendar de la Hollywood, Robert De Niro, a fost recompensat cu trofeul de excelență „Cecil B. DeMille”, acordat pentru întreaga carieră.