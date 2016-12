Cel mai prost bărbat! Înşelat şi de soţie, şi de amantă

Cel mai prost bărbat! Înșelat și de soție, și de amantă

Ştire online publicată Marţi, 21 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat află că în următoarea săptămâna va fi foarte ocupat din cauza problemelor de serviciu. Așa cum era normal, își anunță soția:- Draga mea, voi primi vizita unor parteneri de afaceri și trebuie să îi conduc prin țară. O să lipsesc o săptămână!- Atunci, dacă tot lipsești… am auzit despre o excursie foarte interesantă în Grecia, aș vrea să merg și eu…Ca orice bărbat înțelegător, soțul aprobă excursia.Seara merge… unde credeți? Să-și anunțe și amanta…- Îmi pare rău, dar trebuie să plec o săptămâna prin țară!- Iubitule, dacă tot pleci, nu-mi plătești o excursie în Grecia?A aprobat și cea de a doua excursie…După o săptămână, soțul revine și observă că soția este foarte încântată de excursie.- Ei, cum a fost?- Extraordinar, am vizitat foarte multe locuri interesante, am aici ceva fotografii… Bărbatul o observă cu surprindere în poze pe amantă.- Ce s-a întâmplat, o cunoști?- Nu… Doar mi s-a părut cunoscută… dar nu!- Ah, să știi că femeia asta s-a culcat cu toți bărbații din excursie, și nu au fost puțini…Omul nostru înghite în sec și seara merge la amantă.- Ei, cum a fost?- Extraordinar, mulțumesc! Hai să îți arăt fotografiile!În unele dintre ele, bineînțeles, bărbatul își recunoaște soția…- O cunoști?Bărbatul neagă, bineînțeles.- Ei, să știi că asta a fost cea mai tâmpită dintre toate femeile de acolo! A fost singura care a venit cu soțul!