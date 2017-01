Cel mai bun prieten al omului

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un individ cu un caine intra intr-un bar. Comanda o bere si zice: - Am un caine foarte destept! Dupa cateva minute: - Cainele meu este cel mai inteligent! Lumea din jur se uita deja urat la el. Paharul s-a umplut de tot cand el afirma: - Cainele meu vorbeste! - Dar, bine, omule, ne crezi tampiti?! Cum sa vorbeasca un animal? - Hai sa facem pariu! Voi ii puneti o intrebare si daca nu raspunde ma scoateti de aici in suturi, dar daca raspunde, faceti cinste! - Bine, ma! Ia sa vedem! - Ma animalule, cum se cheama chestia aia din piele cu care tii calul?! Cainele se uita in ochii lor si spune: - Ham! - Asta a fost un latrat!, si-l scot in suturi pe individ afara. Cainele se duce docil dupa el si-l intreaba: - Trebuia sa spun lesa?