Cel mai bun ajutor de fermier

Ştire online publicată Marţi, 20 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un ajutor de fermier patrula cu mașina în jurul fermei șefului său. La un moment dat își sună șeful:- Șefu’, avem o problemă! Am lovit un curcan și este înțepenit sub roți! Încă se zbate, ce să fac cu el?- Ia pușca din portbagaj și scapă-l de suferință! Dup-aia aruncă-l și tu în boscheți, undeva în afara fermei!După câteva zeci de minute bune, ajutorul își sună din nou șeful, gâfâind:- Șefu’, avem o problemă!- Ce e tâmpitule, nu ai reușit să scapi de un amărât de curcan?- Ba da, șefu’, cam greu, da’ am reușit!- Păi și atunci care mai e problema?- Șefu’, am găsit mașina curcanului, are girofarul încă aprins, ce fac?!