Ceartă în familie

Ştire online publicată Marţi, 07 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O ceartă în familie. Soția îl lovește pe soț. Acesta se ascunde sub pat. Soția încearcă să-l scoată:- Ieși de sub pat!- Nu ies!- Ieși, am spus!- Nu ies!- Ieși!- Auzi, dar cine e stăpân în casă?! Eu, normal. Dacă am spus că nu ies, înseamnă că nu ies!!!