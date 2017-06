Cea mai tare lecţie de afaceri

Cea mai tare lecție de afaceri

Se întâlnesc Ițic și Ștrul. Ițic, supărat, Ștrul, vesel, n-avea nicio treabă.Ș: - Frate, am scăpat de toate problemele!I: - Da’ ce-ai făcut, mă?Ș: - Mi-am luat un elefant, frate!I: - Hai bă, lasă vrăjeală, că nu-mi arde...Ș: - Nicio vrăjeală, mă. Am scăpat de toate problemele. Știi parcul meu de mașini? Vine elefantul în fiecare zi, le spală, dă cu coada, le lustruiește. Nevastă-mea... știi că e obsedată cu grădină de flori. N-am treabă, le stropește ăsta de cinci ori pe zi... jet mic, jet mare. Copiii... știi ce disperat eram cu ei. Am și uitat că-i am acum. Îi ia elefantul cu trompa, îi pune în spate, îi plimbă prin cartier, joacă fotbal cu ei. Nu mai am niciun stres.I: - Da’ cât ai dat, mă, pe el?Ș: - 100.000 euro, da’ face toți banii...I: - Auzi, mă... Nu mi-l vinzi mie?Ș: - Ce să fac?!! Bă, nene, ăsta e parte din familie acum, nu e de vânzare.I: - Hai mă că-ți dau 150.000 euro, dă-mi-l mie, doar știi ce probleme am acasă!Ș: - Nu se poate, mă. E sufletul nostru, cum să ne despărțim de el?I: - Hai, bă, că-ți dau 200.000, dă-mi-l să scap de belele.Ș: - Nu se poate, bă Ițic, tu nu înțelegi. Îți comand și ție unul, dacă vrei, da’ ai de așteptat un an.I: - Băi, Ștrul, îți dau 300.000! Ajută-mă să-mi rezolv problemele, ce dracu’, suntem ca frații, am început împreună să facem afaceri...!Ș: - Bine, mă, hai. Da’ să știi că ți-am dat de la inimă, era ca și copilul nostru.6 luni mai târziu...După 6 luni, cei doi se întâlnesc iar. Ștrul vesel, Ițic, terminat, cu părul alb, cearcăne mari...I: - Băi, Ștrul, ce mi-ai făcut, bă? M-ai nenorocit cu elefantul ăsta!Ș: - De ce, mă?I: - Nu face nimic, frate. Parcul meu de mașini, îl știi... S-a suit cu fundul pe mașini, mi le-a strivit. Nevastă-mea... Obsedată și ea cu florile, și-a făcut nevoile pe ele, nu se mai vede o petală. Copiii... nu-i halește, dar îi bate cu trompa, îi aleargă prin casă. Sunt terminat!Ș: - Băi, Ițic, tu ai o problemă!I: - Da, da, știu, cu elefantul de la tine.Ș: - Nu, bă! Tu, cu atitudinea asta, n-o să vinzi niciodată elefantul ăla!