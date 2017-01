3

Cea mai revoltătoare reclamă! Ce se întâmplă dacă faci sex fără prezervativ – VIDEO

Domnule Burex, cand am scris acel mesaj,nu la imputinarea populatiei pe planeta m-am gandit!!! Nu este normal sa faci copii atunci cand nu ai nici un fel de venit cu care sa creezi minimul de comfort pentru cresterea lor in bune conditii ca altfel este posibil sa-i ia statul cu forta chiar etc. nu vreau sa lungesc vorba. Nu facem copii sa-i creasca statul, care si asa are o gramada de copii abandonati prin spitale , de care trebuie sa aiba grija. La stiri urmaream un caz unde o femeie cu 7 copii mici traia intr-un fel de bordei,intr-un jeg de nedescris, a fost descoperita de echipele de la deszapezire. Evident ca autoritatile s-au sesizat imediat de cele intimplate si iau luat imediat copii dandu-i in grija statului. Habar nu ai ce sume imense cheltuie statul cu ei pana la varsta majoratului!!! Oare de ce facuse 7 copii? Poate ma lamureste si pe mine cineva. Nu este dator statul sau primaria etc. sa ne creasca copii, el trebuie doar sa vina in ajutor atunci cand omul deja a epuizat toate celelalte solutii din care ar fi putut sa castige, pentru ca familia lui sa aiba un trai decent.