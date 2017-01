Cea mai groaznica zi

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O seara ploioasa. O carciuma mohorita. La bar, un tip foarte abatut isi fixeaza bautura de cateva ore. Deodata, usa se da de perete si intra un munte de om. Se duce cu tupeu la tipul amarat si, fara sa zica nimic, da pe gat bautura pe care o tinea in fata de atata timp. - Ha-ha..... ce zici de asta, micutule? - Nimic..zice cu voce scazuta "micutul". Vezi tu, astazi am avut parte de cea mai groaznica zi din viata mea. Dimineata nu m-am trezit la timp si am intarziat la o intalnire foarte importanta de afaceri. Seful meu s-a infuriat foarte tare si m-a dat concediat. Mi-am luat lucrurile din birou, m-am dus spre masina, numai ca am descoperit ca nu mai era in parcare. Mi-o furasera. Asa ca am luat un taxi pana acasa, dar cand a venit momentul sa platesc, mi-am dat seama ca uitasem portofelul in birou. Am ajuns acasa si am gasit-o pe nevasta-mea in pat cu gradinarul. Asa ca am plecat si am venit in barul asta. Si tocmai cand ma hotarasm sa termin cu toate, ai venit tu si mi-ai baut otrava.O seara ploioasa. O carciuma mohorita. La bar, un tip foarte abatut isi fixeaza bautura de cateva ore. Deodata, usa se da de perete si intra un munte de om. Se duce cu tupeu la tipul amarat si, fara sa zica nimic, da pe gat bautura pe care o tinea in fata de atata timp. - Ha-ha..... ce zici de asta, micutule? - Nimic..zice cu voce scazuta "micutul". Vezi tu, astazi am avut parte de cea mai groaznica zi din viata mea. Dimineata nu m-am trezit la timp si am intarziat la o intalnire foarte importanta de afaceri. Seful meu s-a infuriat foarte tare si m-a dat concediat. Mi-am luat lucrurile din birou, m-am dus spre masina, numai ca am descoperit ca nu mai era in parcare. Mi-o furasera. Asa ca am luat un taxi pana acasa, dar cand a venit momentul sa platesc, mi-am dat seama ca uitasem portofelul in birou. Am ajuns acasa si am gasit-o pe nevasta-mea in pat cu gradinarul. Asa ca am plecat si am venit in barul asta. Si tocmai cand ma hotarasm sa termin cu toate, ai venit tu si mi-ai baut otrava.