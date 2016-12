Ce vor de fapt femeile de la bărbaţi

Ce vor de fapt femeile de la bărbați

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat se trezește într-un pat de spital, bandajat din cap până în picioare. Doctorul intră în rezervă și îi spune:- Văd că ți-ai recăpătat cunoștința! Acum probabil nu îți amintești, dar ai fost implicat într-un accident urât. Instrumentul tău reproducător a fost tăiat în timpul accidentului și nu am reușit să ți-l găsim!Bărbatul geme și se uită îngrozit la doctor, care continuă:- Dar nu îți fă griji, o să primești 18.000 de euro drept compensații și dispunem de tehnologia necesară pentru a-ți reconstrui penisul. O să primești unul nou, care o să meargă la fel de bine ca cel vechi, dacă nu mai bine. Doar că, uite cum stau lucrurile, treaba asta nu e ieftină. Costă 1.000 de euro pe centimetru!Bărbatul parcă se mai adună un pic, înveselit de veste.- Deci, continuă doctorul. Trebuie să decizi câți centimetri vrei, dar e bine să discuți lucrul ăsta și cu nevastă-ta. Ca să înțelegi, dacă aveai înainte un penis de vreo 12-13 cm, iar acum vii acasă cu 18 cm, s-ar putea să nu îi convină, că era învățată cu altceva, că o doare etc. Dar dacă aveai înainte 18-19 cm, iar acum decizi să investești doar în 12-13 cm, s-ar putea să fie dezamăgită, că nu o mai satisfaci. Așa că e important să o incluzi și pe ea în discuție când vine vorba de decizia asta.Bărbatul e de acord să stea de vorbă cu soția.Doctorul revine a doua zi să vadă ce a decis bărbatul:- Deci, spune-mi, cât să fie? Ai vorbit cu nevastă-ta?- Am vorbit, răspunde bărbatul.- Și te-a ajutat să iei o decizie?- M-a ajutat…- Și care este?- Ne luăm o bucătărie nouă!